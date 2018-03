Cañas e Massu avançam em Acapulco Guillermo Cañas venceu o duelo argentino contra Gáston Gaudio e assegurou sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Acapulco, no México. Em partida realizada na noite desta quarta-feira, Cañas venceu com parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima rodada, o argentino vai enfrentar o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo que, antes, havia vencido o argentino Mariano Zabaleta. Cabeça-de-chave número 2, o chileno Nicolás Massú também garantiu sua vaga ao derrotar o norte-americano Jeff Salzenstein com facilidade, por dois sets a zero. As parciais foram de 6-1 e 6-3. Na próxima rodada, Massu vai enfrentar o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou o seu compatriota Félix Mantilla.