Cañas e Sanguinetti vencem em Xangai O argentino Guillermo Cañas avançou à segunda rodada do Torneio de Xangai, ao superar, nesta segunda feira, o espanhol Guillermo García-Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 7-6(7/1) e 6-3. Também pela primeira rodada do torneio, David Sanguinetti, da Itália, passou pelo checo Bohdan Ulirach com um duplo 6-3. Nos demais resultados do dia, o dinamarquês Kenneth Carlssen bateu Jan Hernych, da República Checa por 2 sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-1. Gilles Muller, de Luxemburgo, venceu de virada o francês Jean René Lisnard por 2 sets a 1 (3-6, 6-4 e 6-4). O torneio distribui US$ 380 mil em prêmio, além de contar pontos para a Corrida dos Campeões e para o ranking de Entradas da ATP.