Canãs e Youzhny na final de Stuttgart O argentino Guillermo Cañas vai enfrentar o jovem tenista russo, Mikhail Youzhny, de apenas 20 anos, na final do torneio ATP de Stuttgart, na Alemanha, disputado em quadras de saibro. A partida acontece neste domingo. Cañas passou com facilidade sobre o checo Jiri Novak na semifinal vencendo o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0. Na outra semifinal, Youzhny despachou o alemão Lars Burgsmuller, que havia eliminado o brasileiro Gustavo Kuerten do torneio. O russo venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6, 7-5.