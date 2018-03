Cañas enfrentará Federer em Roma após vitória sobre Naso

O suíço Roger Federer enfrentará seu "carrasco" Guillermo Cañas na segunda rodada do Masters Series de Roma, após o argentino vencer na segunda-feira o italiano Gianluca Naso na estréia no torneio. Cañas ganhou por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (8-10), 6-3 e 6-2 diante de Naso, que recebeu convite da organização para entrar na chave principal. O argentino é um dos poucos jogadores no circuito com recorde pessoal favorável contra o número um do mundo, com três vitórias em cinco confrontos entre ambos. RESULTADOS DESTA SEGUNDA 16-Andy Murray (Grã-Bretanha) venceu Juan Martin Del Potro (Argentina) por 5-7 6-4 1-0 (Del Potro abandonou) Stanislas Wawrinka (Suíça) venceu Marat Safin (Rússia) por 6-7(5) 6-2 6-1 13-Juan Monaco (Argentina) venceu Pablo Cuevas (Uruguai) por 6-0 6-4 Nicolas Almagro (Espanha) venceu Flavio Cipolla (Itália) por 6-1 6-3 Andreas Seppi (Itália) venceu Fabrice Santoro (França) por 6-4 6-2 Mardy Fish (EUA) venceu Michael Llodra (França) por 7-5 3-6 7-6(2) Guillermo Canas (Argentina) venceu Gianluca Naso (Itália) por 6-7(8) 6-3 6-2 Potito Starace (Itália) venceu Marin Cilic (Croácia) por 6-4 2-6 6-4 Evgeny Korolev (Rússia) venceu Robin Soederling (Suécia) por 1-6 6-3 6-4 Nicolas Mahut (França) venceu Thomas Fabbiano (Itália) por 6-7(5) 6-4 7-5 Steve Darcis (Bélgica) venceu Ivan Ljubicic (Croácia) por 7-5 7-6(5) Radek Stepanek (Repéblica Tcheca) venceu Jarkko Nieminen (Finlândia) por 6-3 3-6 6-3 Igor Andreev (Rússia) venceu Lee Hyung-taik (Coréia do Sul) por 6-4 7-5 Luis Horna (Peru) venceu 9-Richard Gasquet (França) por 6-4 6-1