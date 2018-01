Cañas estás nas quartas em Xangai O tenista argentino Guillermo Cañas se classificou às quartas-de-final do torneio de Xangai ao vencer nesta quinta-feira o norte-americano Eric Taino por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (1/7), 6-4 e 7-6 (7/3). Ele vai enfrentar o australiano Mark Philippoussis, que bateu o norte-americano Jeff Salzenstein por 6-2 e 7-5. Nas demais partidas, os australianos Scott Draper e Wayne Arthurs derrotaram, respectivamente, o holandês Martin Verkerk e o japonês Takao Suzuki, o sueco Robin Sonderling superou o norte-americano Justin Gimelstob enquanto o croata Ivo Karlovic ganhou do alemão Nicolas Kiefer.