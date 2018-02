Cañas põe fim à invencibilidade de Federer em Indian Wells O que parecia impossível aconteceu e Roger Federer perdeu por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2) na sua estréia do Masters Series de Indian Wells. O responsável pela grande surpresa foi o Guillermo Cañas que colocou um fim de 41 partidas invictas do tenista suíço, além de tê-lo tirado também a chance de conquistar novos recordes, como o de número consecutivo de título, 8, nas mãos de Bjorn Borg. A série de partidas invictas continuará com Guillermo Vilas, com total de 46. Federer provavelmente nunca mais vai querer cruzar com um sul-americano em Indian Wells. Afinal, a última vez que perdeu neste torneio foi justamente para Gustavo Kuerten, em 2003. Depois disso, ganhou os campeonatos de 2004, 2005 e 2006. A última derrota de Federer também havia acontecido nos Estados Unidos. Foi no Masters Series de Cincinnati, em agosto do ano passado, para o britânico Andy Murray. Este ano, o suíço tinha jogado apenas dois torneios, levando os troféus do Aberto da Austrália e do ATP Tour de Dubai. Durante a partida diante de Cañas, Federer chamou por duas vezes atendimento médico, ambos com problemas no pé direito. Colocou uma bota de proteção da primeira vez e depois cobriu uma bolha. Ainda assim, teve uma boa atuação, mas arriscou muito os seus golpes e cometeu um número exagerado de erros não forçados, 43, contra apenas 9 do tenista argentino. Murray vence fácil e Ljubicic sofre para avançar O britânico Andy Murray passou com facilidade pelo sul-africano Wesley Moodie por um duplo 6/3 para alcançar à terceira rodada do Masters Series de Indian Wells. Murray, de 19 anos, neutralizou o saque de Moodie e usou voleios violentos na recepção, sempre mirando os pés do sul-africano, além de ler e antecipar as passadas de seu oponente. O cabeça-de-chave número 13 tenta alcançar o top 10 do ranking mundial esta semana e repetiu a ótima forma que o levou ao segundo título da carreira, conquistado mês passado em San Jose. Ele enfrentará o francês Nicolas Mahut, que surpreendeu o russo Marat Safin por 6/3, 4/6 e 6/0. Já o cabeça-de-chave número oito, o croata Ivan Ljubicic, também avançou, mas teve trabalho para derrotar o colombiano Alejandro Falla por 6/7, 6/4 e 6/4. Pré-classificado número 11, o checo Tomas Berdych não teve tanta sorte e perdeu por 7/6 e 6/4 para o batalhador norte-americano Michael Russell. Outros resultados do Torneio de Indian Wells: Evgeny Korolev (RUS) venceu Dmitry Tursunov (RUS) por 6/4, 6/7 e 6/3 David Ferrer (ESP) venceu Luis Horna (PER) por 6/3 e 6-1 Paul-Henri Mathieu (FRA) venceu Mardy Fish (EUA) por 7/6, 4/6 e 7/6 Juan Ignacio Chela (ARG) venceu Jonas Bjorkman (SUE) por 6/3, 3/6 e 6/4 Carlos Moya (ESP) venceu Radek Stepanek (RCH) por 6/3 e 6/4 Robin Soderling (SUE) venceu Daniele Bracciali (ITA) por 6/3 e 6/4 Teimuraz Gabashvili (RUS) venceu Dominik Hrbaty (ESL) por 7/5 e 6/3 *Atualizado às 9h