Cañas também avança no Masters Series O tenista argentino Guillermo Cañas conseguiu sua vaga nas semifinais do Masters Series de Paris, ao derrotar o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Anteriormente, o checo Radek Stepanek já tinha se classificado. O adversário de Cañas sai ainda nesta sexta-feira, do duelo entre o australiano Lleyton Hewitt e russo Marat Safin.