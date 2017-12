Cañas vai às oitavas em Paris-Bercy O tenista argentino Guillermo Cañas garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas oitavas-de-final do Master Series de Paris -Bercy ao derrotar o belga Oliver Rochus. Décimo sexto cabeça-de-chave, Cañas venceu a partida por dois sets a um, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7-2). Na próxima rodada, o argentino vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o tailandês Paradorn Srichaphan. David Nalbandian - o outro argentino do torneio não teve a mesma sorte e foi eliminado pelo russo Marat Safin (6/3 e 6/2). A rodada teve ainda a vitória de Carlos Moyá sobre o norte-americano James Blake (duplo 6/3); do romeno Andrei Pavel sobre Jiri Novak (6/1 e 6/3) e do inglês Tim Henman sobre o checo Radek Stepanek (6/1 e 7/5). O suíço Roger Federer venceu o belga Xavier Malisse por 6/2 e 6/4. Tommy Haas venceu o eslovaco Dominik Hrbaty em três sets. O francês Nicolas Escude venceu o espanhol Albert Costa (6/1, 3/6 e 6/3) e, por fim, o sueco Thomas Johannson venceu o espanhol Tommy Robredo.