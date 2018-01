Cañas vai às oitavas em Xangai O tenista argentino Guillermo Cañas se classificou nesta terça-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Xangai, na China, ao derrotar o norte-americano Alex Kim por 2 sets a zero. As parciais foram de 7-6 (3) e 7-6 (0). Outro que avançou foi o espanhol Fernando Verdasco, ao eliminar o checo Jan Vacek também em dois sets: 6-4 e 6-2. A rodada desta terça teve ainda os seguintes resultados: Scott Draper (AUS) venceu Federico Browne (ARG) por 6-3 e 6-4. Robert Kendrick (EUA) venceu Bjorn Phau (ALE) por 6-7 (4), 7-6 (3) e 7-6 (5). Jiri Novak (ESL) venceu Dennis Vanscheppingen (HOL) por 6-2 e 7-6 (6). Ivok Karlovic (CRO) a Cecil Mamiit (EUA) por 6-7 (3), 6-2 e 7-6 (5) Eric Taino (EUA) venceu Hyung-Taik Lee (COR) por 6-3 e 7-6 (4) Jeff Salzenstein (EUA) venceu Ivo Heuberger (SUI) por 6-3 e 7-6 (3) Justin Gimelstob (EUA) venceu Alexander Waske (ALE) por 6-3 e 7-6 (4).