Cañas vence e avança em Stuttgart O tenista argentino Guillermo Cañas garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Stuttgart, na Alemanha, ao derrotar o espanhol Félix Mantilla por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/3. Esta foi a quarta vitória consecutiva de Cañas no confronto com Mantilla. Nas quartas, o argentino. cabeça-de-chave número 3 do torneio, vai enfrentar o vencedor da partida entre o romeno Adrian Voinea e o espanhol Albert Martin, que jogam ainda nesta quinta-feira. Também pela segunda rodada, o marroquino Younes El Aynaoui passou sem dificuldades pelo sueco Johan Settergen ao fechar o jogo em 6/4 e 6/2. Em jogo válido ainda pela primeira rodada, o equatoriano Nicolas Lapenti venceu o italiano Andrea Gaudenzi por dois sets a um: 7/6 (7-1), 2/6 e 6/4. Na segunda rodada, Lapenti vai enfrentar o russo Mijail Yuzhny que eliminou o marroquino Hicham Arazi também em três sets (6/2, 5/7 e 6/4).