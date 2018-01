Cañas vence e avança no Brasil Open O argentino Guillermo Cañas - cabeça-de-chave número 2, estreou com vitória no Brasil Open, torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Cañas confirmou seu favoritismo e venceu o brasileiro Thiago Alves por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4, em 1h23min. Na próxima rodada, o argentino espera o vencedor do confronto entre o britânico Martin Lee e o francês Nicolas Thomann. Ainda pela rodada desta segunda-feira, o alemão Markus Hantschk passou pelo britânico Jamie Delgado por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5) e terá pela frente na próxima rodada, o vencedor do duelo brasileiro entre Gustavo Kuerten e Flávio Saretta, previsto para esta terça-feira.