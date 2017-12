Cañas vence e vai às quartas em Paris O tenista argentino Guillermo Cañas é o primeiro a garantir vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Paris. Ele derrotou nesta quinta-feira o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-2 e avançou no torneio que distribui 2,45 milhões de euros em prêmios, além de pontos no ranking mundial da ATP. Agora ele espera o ganhador do jogo ente o espanhol Feliciano López e o romeno Andrei Pavel.