Cañas vence e vai enfrentar Guga O tenista argentino Guillermo Cañas garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Hamburgo, ao derrotar o chileno Fernando Gonzalez por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 2/6, 7/6 (7-0) e 6/0. Na próxima rodada, Cañas vai enfrentar Gustavo Kuerten, que eliminou o romeno Andrei Pavel ao vencer por dois a zero - 6/3 e 7/6 (7-5). Uma das surpresas da segunda rodada foi a derrota do espanhol Carlos Moyá, para o bielo-russo, Max Mirnyi. Num jogo muito equilibrado, Mirnyi venceu por 2 a 0, em dois tie-break. As parciais de 7/6 (8-6) e 7/6 (7-3). Já o argentino Mariano Zabaleta, que foi finalista do torneio em 99, derrotou o sueco Thomas Johansson também em dois sets: 6/4 e 6/2. A rodada teve ainda a vitória de Jiri Novak (República Checa) sobre o espanhol Félix Mantilla: 6/2 e 6/0. O marroquino Younes El Aynaoui venceu o sul-africano Wayne Ferreira: 7/6 (13-11) e 6/3. O austríaco Stefan Koubek venceu o espanhol Albert Costa por 7/5 e 7/6 (7-5) e o suiço Roger Federer venceu o checo Bohdan Ulihrach: 6/3 e 6/0.