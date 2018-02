Cañas vence Henman em Miami; Mello tenta superar Nadal O qualifier argentino Guillermo Cañas, algoz de Roger Federer na semana passada, derrotou o inglês Tim Henman por 3/6, 6/2 e 6/1, em partida válida pela primeira rodada do Masters Series de Miami, disputada na noite de quinta-feira. O argentino ex-número oito do mundo, que acabou com a série invicta de 41 jogos do suíço número um em Indian Wells, manteve a boa forma no retorno circuito após ter sido suspenso por doping. Henman, de 32 anos, disputava o Masters de Miami pelo 12.º ano consecutivo, tendo alcançado a semifinal em 1998. Este era apenas seu terceiro torneio no ano, depois de uma contusão no joelho. Em outro duelo, o norte-americano Vince Spadea derrotou o compatriota Robby Ginepri por 6/1 e 6/3, enquanto o francês Sebastien Grosjean eliminou Martin Verker, da Holanda, por 6/3 e 6/4. Outros dois norte-americanos avançaram para a segunda rodada, quando entram em ação todos os cabeças-de-chave da competição. O jovem Sam Querreu passou pelo russo Igor Andreev, e Kevin Kim derrotou Benjamin Becker, da Alemanha. Mello em quadra Nesta sexta-feira, o brasileiro Ricardo Mello entra em quadra por volta das 17 horas (de Brasília) para enfrentar o número dois do mundo, o espanhol Rafael Nadal, pela segunda rodada da competição. Até o momento, os dois tenistas disputaram duas partidas, com duas vitória de Nadal. Mello é o único brasileiro em Miami, uma vez que Gustavo Kuerten caiu na primeira fase.