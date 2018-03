Cañas vence; jogo de Guga atrasa O tenista argentino Guillermo Cañas garantiu sua vaga na segunda rodada do ATP Tour de Stuttgart, ao derrotar nesta terça-feira o armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, Cañas vai enfrentar o espanhol Félix Mantilla. O francês Julian Botter também avançou. Ele derrotou seu compatriota Julien Varlet por 6/3 e 6/1. Na segunda rodada, Boutter enfrenta o romeno Andrei Pavel. A chuva que atinge a região de Stuttgart atrasou a rodada e as partidas de Gustavo Kuerten (contra o austríaco Stefan Koubek) e Fernando Meligeni (contra o húngaro Attila Savolt) que deveriam começar por volta das 9h30, até o final da manhã ainda não haviam começado.