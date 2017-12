Cañas vence o nº 1 em Roland Garros O tenista argentino Guillermo Cañas se transformou neste domingo, numa das maiores surpresas do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt na terceira rodada por 3 sets a 1. As parciais foram de 6/7 (1-7), 7/6 (15-13), 6/4 e 6/3. Cañas espera agora o vencedor da partida entre Gustavo Kuerten e o espanhol Albert Costa.