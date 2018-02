Cañas vence Silva e faz final argentina em São Paulo Rogério Dutra Silva, grande surpresa do Aberto de São Paulo não resistiu ao favoritismo de Guillermo Cañas e, neste domingo, foi eliminado pelo tenista argentino. Cabeça-de-chave n.º 4 da competição e ex-n.º 8 do mundo, Cañas fechou a partida em 6/3 e 6/1. Dutra Silva aparece nesta semana na 263.ª colocação do ranking de entradas, mas com a bela campanha no Challenger disputado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, o jovem tenista sobe cerca de 50 colocações. Seu próximo compromisso é o qualifying do Aberto da Austrália, o primeiro grand slam de 2007. Cañas tenta o quinto título de challenger desde que voltou de suspensão de 15 meses por doping em setembro. Campeão de Buenos Aires, Montevidéu, Assunção e Belém em 206, ele pega na decisão o compatriota Diego Hartfield, que bateu o paraguaio Ramon Delgado por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. *Atualizado às 13h30