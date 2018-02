Canhão Karlovic assusta em Wimbledon O saque é uma das armas mais poderosas na grama de Wimbledon. E só mesmo nesta época do ano, surgem alguns nomes que no restante da temporada ficam praticamente esquecidos. Este é o caso do gigante croata Ivo Karlovic, que aproveita toda sua altura, de 2,08 metro para usar seu serviço como um canhão e fazer sucesso no All England Club. Nesta sexta-feira, avançou para a terceira rodada ao vencer o belga Gilles Elseneer por 6/4, 6/4, 3/6 e 7/6, com 16 a 14 no tie break. A vitória em sí não assusta, mas sim o fato de ter aplicado 40 aces. Karlovic poderá encontrar-se com Roger Federer nas oitavas-de-final, ou seja, uma rodada à frente ainda. Outros grandes sacadores ainda estão na competição como Andy Roddick, que venceu nesta sexta-feira Alexander Peya por 6/3, 7/6 (7/2) e 6/4; Mark Philippoussis, que superou Martin Verkerk por 4/6, 6/3, 7/6 e 7/5; e o próprio Tim Henman, que avançou à terceira rodada eliminando Ivo Heuberger por 7/5, 6/3 e 6/2.