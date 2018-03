Cansaço preocupa Guga em Hamburgo O cansaço poderá ser o maior inimigo de Gustavo Kuerten na campanha no bicampeonato do Masters Series de Hamburgo. Depois de uma semana exigente em Roma, em que disputou uma final em cinco sets, o tenista brasileiro já volta a jogar nesta terça-feira para enfrentar o bielo-russo Max Mirnyi. Por sorte, os organizadores do torneio foram condescendentes com o brasileiro e colocaram seu jogo como o último do dia. Assim, Guga só voltará à quadra por volta das 18 horas local (13 horas de Brasília), em partida com transmissão pela SporTV. Guga chegou a Hamburgo ainda no domingo à noite e só foi treinar no fim da tarde desta segunda-feira. O tenista, no ano passado, levantou o troféu de campeão, depois de vencer na final o russo Marat Safin em uma decisão memorável. Agora, continua como maior favorito, mas terá uma estréia perigosa diante de Max Mirnyi, conhecido nos bastidores como a "besta" pela força brutal de seu saque e golpes violentos. Este será o primeiro jogo de Guga x Mirnyi, um especialista em quadras rápidas e também bom duplista. Esta exigente temporada européia, em que Guga foi campeão em Montecarlo e finalista em Roma, reforça a tendência de o tenista não disputar mesmo o torneio de Wimbledon. Ainda em Roma, durante uma entrevista coletiva, o jogador brasileiro já preparou o mundo do tênis para sua provável decisão. "Tenho ainda pela frente várias semanas muito exigentes com Hamburgo e Roland Garros", contou Guga. "Depois disso vou precisar descansar para cuidar do meu físico, pois tenho de respeitar o meu corpo." Preocupado com a ausência do número 1 do mundo no mais tradicional torneio de tênis do planeta, o todo poderoso de Wimbledon, o inglês Tim Phillips, esteve em Roma especialmente para conversar com o jogador brasileiro. Guga confirmou o encontro, mas não ouviu qualquer garantia de que o sistema de ranking da ATP será respeitado para designação dos cabeças-de-chave. Mais do que isso, Guga ainda aplicou um golpe fatal ao ingleses. "Não vejo mais Wimbledon como um torneio tão agradável como via antes", afirmou. "Talvez não vá jogar por outras razões". A realidade é que Guga precisa de um período para recuperação física e não pode fazer isso agora, justamente na temporada de saibro, época em que costuma ganhar seus principais jogos. Rodada - A quadra central de Hamburgo terá nesta terça-feira Marat Safin diante do alemão Jens Knippschild, às 11h30 local (6h30 de Brasília) seguido de Dominik Hrbaty (República Eslovaca) x Tommy Haas (Alemanha), Nicolas Lapentti (Equador) x Rainer Schuettler; Nicolas Kiefer (Alemanha) x Andrei Pavel (Romênia) e Guga x Max Mirnyi. Na rodada de abertura, a surpresa ficou para a eliminação de Pete Sampras, que perdeu para o espanhol Alex Calatrava por 6/7 (7/3), 6/3 e 6/4. Esta é a segunda semana consecutiva que o tenista norte-americano perde na primeira rodada. Melhor sorte teve Andre Agassi. Diante de um adversário irregular, venceu o italiano Davide Sanguinetti por 6/1 e 6/4. Outro resultado marcante teve o chileno Marcelo Rios, que após uma série de derrotas, estreou com vitória sobre o espanhol Carlos Moya por 6/4 e 6/4.