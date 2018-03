Cansaço tirou Guga do Masters Series Nada de contusão. Cansado e sentindo a falta de um bom condicionamento físico, Gustavo Kuerten foi obrigado a abandonar a partida contra o romeno Andrei Pavel, nesta terça-feira, na primeira rodada do Masters Series de Toronto, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. Guga agüentou jogar apenas o primeiro set, quando perdeu por 7 a 5, e desistiu da disputa. Agora, ele deve deixar o grupo dos 20 melhores do ranking mundial e ainda não sabe se irá defender seu título no torneio de Cincinnati, na próxima semana. Mostrando muita cautela desde que voltou às quadras no final de abril, depois da cirurgia no quadril realizada em fevereiro, Guga tem evitado um desgaste que possa comprometer sua recuperação, arriscando o trabalho feito até agora. Por isso, achou melhor abandonar o jogo contra Pavel. Mesmo porque, estava fazendo um forte calor em Toronto. Diante desse quadro, o tenista brasileiro admitiu que também pode desistir de disputar o Masters Series de Cincinnati, que começa na próxima segunda-feira. Caso não defenda os 500 pontos conquistados ao ser campeão do torneio no ano passado, Guga cairia bastante da sua atual 20ª posição no ranking mundial.