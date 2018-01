Capão Redondo sonha em ter um Guga Gustavo Kuerten, o mais famoso tenista do Brasil, é chamado pelo professor Jorge Nascimento de ?Santo Guga?. Os resultados do tenista, como o tricampeonato de Roland Garros, foram o impulso de que seu projeto pessoal, o Tênis na Favela, precisava. Jorge, de 32 anos, que morava na favela de Capão Redondo, em São Paulo, hoje professor de tênis formado em Barcelona (ESP), e ainda residente no bairro, estimula os jovens da comunidade a praticar o esporte e organiza, anualmente, um torneio com prêmios para os vencedores. É o Favela Open, que reunirá 300 jovens em sua 8.ª edição, com o qualifying amanhã e a decisão no domingo, entre 6h30 e 9 horas, ?antes dos bandidos acordarem?. O plano de Jorge é promover, em 2003, o Circuito Favela Open, com garotos de dez favelas paulistanas ? negocia o apoio de empresas. Mas o professor ainda tem outro sonho: que o projeto, um dia, revele um ?moleque bom, um tenista profissional entre os 20 melhores do mundo no ranking, saído da favela?. Leia mais no Estadão