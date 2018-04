Capdeville vence e enfrenta Verdasco em New Haven O espanhol Fernando Verdasco conheceu neste domingo o seu adversário de estreia no Torneio de New Haven, que serve de preparação para a disputa do US Open. Neste domingo, o chileno Paul Capdeville venceu o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e agora vai enfrentar o cabeça de chave número 2 na segunda rodada.