Capitão da Rússia pode bater recorde de vitórias na Davis

O capitão russo da Copa Davis, Shamil Tarpischev, pode bater o recorde de vitórias em toda a história da competição neste fim de semana, quando o país enfrenta os Estados Unidos na final, no estado americano do Oregon. Tarpischev, que tem 45 vitórias em 66 eliminatórias disputadas, se igualará ao australiano Neale Fraser caso a Rússia conquiste quatro pontos na decisão. Além disso, se a Rússia vencer, ele pode entrar para a história como o único capitão a conquistar a Copa Davis e a Fed Cup - versão feminina do torneio - na mesma temporada. Mas a situação será difícil: Nikolay Davydenko, atual quarto do mundo e número um da Rússia, vive má fase. A equipe se completa com Mikhail Youzhny (19.º da lista), Igor Andreev (33.º) e Dmitry Tursunov (34.º). Marat Safin, destaque nas duas conquistas da Copa Davis pelo país (2002 e 2006) e atual 56 do mundo, não jogará desta vez. A equipe também foi vice-campeã em 1994 e 1995 - esta perdida para os norte-americanos. Os Estados Unidos chegam com uma equipe forte: os jogadores de simples serão Andy Roddick (6º) e James Blake (13º), enquanto a dupla será jogada pelos irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan, melhor parceria do mundo. Na final de 1995, disputada em Moscou, os russos foram surpreendidos mesmo jogando no saibro e perderam por 3 a 2, com Pete Sampras como destaque. Desta vez, os americanos escolheram o piso rápido.