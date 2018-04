Capitão da Suíça não descarta Roger Federer na Copa Davis

GENEBRA - Capitão da equipe suíça na Copa Davis, Severin Luethi afirmou nesta terça-feira que Roger Federer poderá defender disputar a competição no segundo semestre caso o time avance à semifinal, a ser realizada em setembro.

"Ele, com certeza, não descartou a Copa Davis", ressaltou Luethi, que integra a equipe pessoal de Federer no circuito da ATP. O capitão destacou que o tenista só ficará de fora das primeiras rodadas para poder descansar e treinar mais, além de passar mais tempo com a família - tem duas filhas gêmeas de três anos.

A Suíça voltará a competir no Grupo Mundial da Davis neste ano. Na primeira rodada, o adversário será a República Checa, atual campeã do torneio. Os checos, porém, não contarão com Radek Stepanek, machucado, o que pode aumentar as chances dos suíços, liderados por Stanislas Wawrinka.

Se surpreender os favoritos, a Suíça poderá cruzar com Áustria ou Casaquistão, rivais de pouca expressão na Davis. Em caso de nova vitória, a equipe suíça poderia contar com o reforço de peso de Federer nas semifinais, quando teria boas chances de enfrentar Argentina ou França.

Pelo seu planejamento inicial, Federer descartou disputar a Davis no primeiro semestre, mas deixou uma brecha para defender a Suíça após o US Open, no fim de agosto. "Ele ainda pode mudar seu planejamento até o US Open mais ou menos. Só está certo de que ficará fora das duas primeiras rodadas", disse Luethi.

A decisão de não disputar a primeira e a eventual segunda rodada fez com que Federer recebesse inesperadas críticas dentro do seu país. Ele, contudo, alega que aos 31 anos precisa reduzir o número de competições do seu calendário para poder prolongar sua carreira no circuito.

Eliminado na semifinal do Aberto da Austrália, na semana passada, o atual número dois do mundo voltará às quadras no Torneio de Roterdã, na Holanda, a partir do dia 11 fevereiro.