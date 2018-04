Capitão do Brasil na Davis escala Monteiro e Clezar nos jogos de simples

Apesar de ter salvado o Brasil no confronto passado da Copa Davis, João Sorgi será reserva de Thiago Monteiro e Guilherme Clezar nos jogos de simples no duelo contra a Colômbia no fim de semana, valendo vaga nos playoffs do Grupo Mundial. Marcelo Melo, atual número 1 do mundo, e Marcelo Demoliner jogarão a partida de duplas.

Mesmo em sua estreia na Davis, Sorgi foi o herói do time no confronto com a República Dominicana, em fevereiro. Fora de casa, o atual 359º do ranking venceu o jogo decisivo, que garantiu o triunfo brasileiro por 3 a 2 na série melhor de cinco partidas. Naquele duelo, Monteiro (125º) era o grande favorito em seus dois jogos de simples, mas ficou aquém do esperado e perdeu um deles.

Em Barranquilla, na quadra dura do Parque Distrital de Raquetas, o capitão João Zwetsch escolheu Clezar (234º) como parceiro de Monteiro nos jogos de simples. Eles vão se alternar nos duelos de sexta-feira e sábado, contra Daniel Elahi Galan (257º) e Santiago Giraldo (290º). A ordem dos jogos será definida nesta quinta, às 14 horas (de Brasília).

Clezar voltará a defender o Brasil num duelo de Copa Davis pela primeira vez após ser multado pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), em razão de um gesto racista contra um árbitro de linha japonês. O episódio aconteceu no confronto com o Japão, em setembro do ano passado, pela repescagem da Davis. Com a derrota naquele duelo, o Brasil voltou a disputar o Zonal Americano.

Após desembarcar em solo colombiano, no sábado, a equipe brasileira segue se adaptando às condições de jogo em Barranquilla. "Estamos treinando já há alguns dias, nos adaptando bem às condições e temos mais hoje e amanhã [quinta] para acertarmos alguns detalhes", afirmou Zwetsch, nesta quarta. Os duelos na sexta e no sábado terão início às 17 horas (Brasília).