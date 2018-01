Capitão do Brasil prevê Croácia com Coric e Dodig em simples

Na véspera do sorteio dos jogos contra a Croácia, o capitão do Brasil na Copa Davis, João Zwetsch, previu que os croatas devem ter Borna Coric e Ivan Dodig, especialista em duplas, nas partidas de simples, principalmente nos duelos da sexta-feira, no saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis.

"No meu ponto de vista, a chance maior é Coric, com certeza, e Dodig. O Dodig deve jogar duplas também, mas não tenho tanta certeza sobre as duplas", projetou Zwetsch. "O Dodig deve jogar provavelmente, mas dependendo do resultado de sexta-feira, pode poupá-lo no sábado para jogar no domingo. Mas estamos nos preparando para todas as possibilidades."

A possibilidade de escalar Dodig em um dos jogos de simples de sexta se deve à baixa de última hora de Marin Cilic. O principal tenista da Croácia sofreu lesão em seus últimos jogos no US Open, do qual foi eliminado somente na semifinal, na semana passada. Sem conseguir se recuperar, o campeão do US Open de 2014 foi cortado do confronto com o Brasil.

Se confirmado em simples, Dodig deve ter uma surpresa em Florianópolis. O croata está acostumado a contar com o apoio total da torcida brasileira nos torneios pelo mundo por formar dupla com Marcelo Melo. Desta vez, estará do outro lado da quadra se jogar a partida de duplas, no sábado.

"Será a primeira vez que vamos jogar contra desde quando começamos. A gente já está brincando um com o outro sobre isso, ainda não tenho certeza de quem vai jogar duplas. Mas o Ivan [Dodig] sempre jogou com a nossa torcida a favor em todos os lugares. Agora ele vai sentir o que é ter a torcida contra", previu Marcelo Melo, campeão de Roland Garros neste ano justamente ao lado do croata.

O sorteio da ordem dos jogos será na manhã desta quinta-feira, às 10h30. Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil, e João Souza, o Feijão, serão os tenistas brasileiros nas partidas de simples. Nas duplas, Melo formará parceria novamente com Bruno Soares. Já a escalação da Croácia para os cinco jogos só será revelada nesta quinta.