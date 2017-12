Capriati ameça liderança de Venus Mesmo sem jogar, a tenista norte-americana Venus Williams se manteve no topo do ranking mundial da WTA, mas a diferença que a separa de Jennifer Capriati, a segunda colocada, entrou na faixa do risco. Finalista do Torneio de Scotsdalle (EUA), Capriatti reduziu a diferença para apenas 23 pontos. Venus soma 4.790, contra 4.767 pontos de Capriati. Campeã em Scostdalle, a irmã de Venus, Serena Williams, subiu três posições. Agora é a sexta colocada no ranking. Veja as 20 melhores do ranking feminino. Número entre parênteses indica a posição da tenista na semana anterior. 1. (1) Venus Williams (EUA) 4,790 pontos 2. (2) Jennifer Capriati (EUA) 4,767 3. (4) Kim Clijsters (BEL) 3,695 4. (5) Martina Hingis (SUI) 3,663 5. (3) Lindsay Davenport (EUA) 3,567 6. (9) Serena Williams (EUA) 3,209 7. (6) Justine Henin (BEL) 2,987 8. (8) Jelena Dokic (IUG) 2,974 9. (7) Monica Seles (EUA) 2,864 10. (10) Amelie Mauresmo (FRA) 2,651 11. (11) Sandrine Testud (FRA) 2,088 12. (13) Silvia Farina-Elia (ITA) 1,795 13. (12) Meghann Shaughnessy (EUA) 1,695 14. (14) Elena Dementieva (RUS) 1,597 15. (15) Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) 1,548 16. (16) Nathalie Tauziat (FRA) 1,464 17. (17) Amanda Coetzer (África do Sul) 1,257 18. (18) Magdalena Maleeva (BUL) 1,240 19. (19) Iroda Tulyaganova (UZB) 1,168 20. (21) Tamarine Tanasugarn (THA) 1,153