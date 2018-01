Capriati assume liderança do ranking A tenista norte-americana Jennifer Capriati reassumiu nesta segunda-feira a liderança do ranking da WTA. De acordo com a lista divulgada hoje, Capriati aparece com 4.617 pontos, contra os 4.591 de sua compatriota Venus Williams, que ocupa a vice-liderança. A irmão de Venus, Serena Williams é a terceira colocada. Veja as 10 melhores do ranking feminino e as posições da brasileiras melhor colocadas. O número entre parênteses indica a posição da tenista na semana anterior 1. (2) Jennifer Capriati (EUA) 4,617 2. (1) Venus Williams (EUA) 4,591 3. (4) Serena Williams (EUA) 4,036 4. (3) Kim Clijsters (BEL) 3,898 5. (8) Justine Henin (BEL) 3,577 6. (5) Monica Seles (EUA) 3,360 7. (6) Lindsay Davenport (EUA) 3,350 8. (7) Martina Hingis (SUI) 3,156 9. (9) Jelena Dokic (IUG) 2,762 10. (10) Sandrine Testud (FRA) 2,233 Brasileiras 246 Joana Cortez 94.75 256 Carla Tiene 88.25 300 Maria Fernanda Alves 67.00