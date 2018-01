Capriati avança em Roma e no ranking A tenista Jennifer Capriati voltou a liderar o ranking mundial de tênis ao se classificar às semifinais do Torneio de Roma, nesta sexta-feira, quando derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-4. Na próxima fase, a norte-americana vai enfrentar a sua compatriota Serena Williams, que passou fácil pela russa Anastasia Myskina por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.