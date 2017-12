Capriati avança no ranking mundial Apesar de ter perdido o título do Torneio de Roma para a francesa Amelie Mauresmo, a tenista norte-americana Jennifer Capriati subiu 3 posições no ranking mundial. Ela pulou da 9ª para a 6ª colocação, na mudança mais significativa da lista divulgada nesta segunda-feira. Mauresmo somou pontos com o título de domingo, mas não conseguiu alterar sua posição no ranking, mantendo o terceiro lugar. Ela ainda está longe das belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne, respectivamente, segunda e primeira colocadas.