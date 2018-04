Capriati é bi no Aberto Austrália Numa reação incrível, Jennifer Capriati conquistou o bicampeonato do Aberto da Austrália ao bater na final Martina Hingis por 4/6, 7/6 (9/7) e 6/2. A tenista norte-americana chegou a estar perdendo por 4 a 0 o segundo set, e ainda teve de salvar quatro match points, antes de erguer o troféu de campeã, balançando a cabeça, como quem ainda não acreditava no feito. "Realmente não sei como ganhei este jogo", confessou Capriati. "Não sei o que é melhor: ser bicampeã, ou ganhar o título dessa maneira." Para Martina Hingis, esta final, certamente, ficará por muito tempo em sua memória. Inconformada por ter perdido mais um título do Grand Slam, a tenista suíça não disfarçou o choro após a partida. É a terceira final consecutiva do Aberto da Austrália que deixa escapar o título. Esta amarga derrota de Hingis marca a 7ª vez que ela fica com um vice-campeonato de um Grand Slam. Sua triste sina começou em 1997, em Roland Garros, quando tinha tudo para derrotar Steffi Graf e acabou sendo surpreendida no final da partida. Agora, a história se repete com Jennifer Capriati, num jogo em que a tenista suíça já estava praticamente com a mão na taça. "Acho que excedi nas minhas expectativas", disse Hingis, que disputou em Melbourne apenas o seu segundo torneio, desde que passou por uma cirurgia no tornozelo em outubor do ano passado. "Espero uma revanche logo, contra Jennifer." Martina Hingis revela assim uma curiosa história. Aos 16 anos foi a mais nova jogadora da história a ganhar um título do Grand Slam, em 1997 quando conquistou o Aberto da Austrália. No mesmo ano ainda venceu Wimbledon e US Open e só não fechou o circuit o, por causa da incrível derrota em Roland Garros. Agora, Hingis já está desde 1999, sem comemorar um título de um dos quatro maiores torneios do planeta. Volta por cima - Capriati também tem uma história rica em destalhes com traços de profunda tristeza e enormes celebrações. Aos 14 anos, em 1990, alcançou as semifinais de Roland Garros. Em 1992, ganhou o ouro na Olimpíada de Barcelona, arrancando uma vitória sobre a alemã Steffi Graf. Depois, aos 17 anos, envolveu-se em problemas pessoais, com drogas e pequenos roubos, ficando fora do circuito e agora consolida com seu terceiro título de um Grand Slam uma triunfal volta e plena recuperação. Na partida decisiva do Aberto da Austrália, Hingis abriu vantagem de 6/4 e 4/0, quando começou a reação de Capriati. Chegou a salvar match points com 3 games a 5 e 6 games a 5. Salvou outro ainda no tie-break com 6 a 7, até vencer o segundo set e dominar o terceiro. Pelo título, Jennifer Capriati ganha um prêmio de US$ 520 mil e irá manter-se na liderança do ranking mundial da WTA - a Associação Feminina da Tênis.