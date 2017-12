Capriati é campeã em New Haven A tenista norte-americana Jennifer Capriati conquistou o título do torneio de New Haven, neste sábado, ao derrotar sua compatriota Lindsay Davenport, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 4/0. Davenport abandonou a disputa com uma contusão no pé. Esta foi a primeira conquista de Capriati, após 18 meses. Seu último título fora o Aberto da Austrália, em 2002.