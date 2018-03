Capriati e Davenport avançam fácil Vitória fácil de duas favoritas ao título da chave feminina de Roland Garros, nesta terça-feira, ainda pela primeira rodada do torneio disputado em Paris. As norte-americanas Lindsay Davenport e Jennifer Capriati, cabeças-de-chave número 6 e 7, respectivamente, ganharam seus jogos, ambos por 2 sets a 0, e avançaram na competição. Capriati enfrentou a sul-africana Joannette Kruger e ganhou por 6/2 e 6/1. Já Davenport foi ainda melhor: fez 6/2 e 6/0 em Wynne Prakusya, da Indonésia. Em outras partidas do dia, a francesa Nathalie Dechy ganhou da checa Libuse Prusova por 6/3 e 6/1, a italiana Silvia Farina Elia venceu a espanhola Conchita Martinez Granados por 6/0 e 6/4 e a checa Denisa Chladkova derrotou a francesa Anais Laurendon por 6/0 e 6/1.