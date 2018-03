Capriati e Dokic vencem em Berlim A tenista norte-americana Jennifer Capriati avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Aberto de Berlim, ao derrotar a italiana Francesca Schiavone por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6-4 e 6-4. Outra que avançou foi Jelena Dokic. A servia-montenegrina passou com dificuldade pela alemã Marlene Weingaertner também em dois sets: 7-6 (7-5) e 6-4. A rodada teve ainda a vitória da suíça Patty Schnyder sobre a russa Svetlana Kusnetsova, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-4. Veja outros resultados: Marie-Gaianeh Mikaelian (SUI) venceu Virginia Ruano Pascual (ESP) por 6-7 (6-8), 6-2, 6-1. Nathalie Dechy (FRA) venceu Maja Matevzic (ESL) por 6-4, 6-2 Vera Zvonareva (RUS) venceu Anastasia Myskina (RUS) por 6-1, 6-2 Elena Likhovtseva (RUS) venceu Denisa Chladkova (Rep. Checa) por 5-7, 6-4, 6-4.