Capriati é eliminada na Alemanha A tenista norte-americana Jennifer Capriati foi eliminada na segunda rodada do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, que distribui US$ 600 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ela perdeu nesta quarta-feira para a sua compatriota Alexandra Stevenson por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4. Já a também norte-americana Lindsay Davenport, cabeça-de-chave número 2 do torneio, confirmou o favoritismo e derrotou a israelense Anna Smashnova por 2 a 0 (6/4 e 6/3). A eslovaca Daniela Hantuchova ganhou da austríaca Barbara Schett por 7/5 e 6/1. Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, todos pela primeira rodada de Filderstadt, a russa Elena Dementieva ganhou da sul-africana Amanda Coetzer por 6/3 e 6/0, a suíça Myriam Casanova derrotou a norte-americana Lisa Raymond por 1/6, 6/3 e 6/4 e Anne Kremer, de Luxemburgo, venceu a búlgara Magdalena Maleeva por 6/4 e 7/6 (7/5).