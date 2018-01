Capriati é eliminada na Austrália Campeã do ano passado, a norte-americana Jennifer Capriati amargou uma derrota logo na estréia do Aberto da Austrália. Reclamando do pouco tempo que teve para preparação, por causa de uma cirurgia nos olhos, perdeu para a alemã Marlene Wengather por 2/6, 7/6 (8/6) e 6/4. "Após a cirurgia não me dei o tempo suficiente para fazer uma boa preparação", justificou Capriati, que era cabeça de chave número 3. Sua saída não deve ser muito sentida pelo público. Afinal os australianos comemoraram nesta segunda-feira a primeira vitória em dois anos de Anna Kournikova em um torneio do Grand Slam. A glamourosa tenista russa, que em Flynders Park, em Melbourne, conta até com uma torcida uniformizada - homens travestidos de Kournikova, com rostos maquiados e sainhas curtas - venceu Henrieta Nagyova por 6/1 e 6/2 e já fala em retomar uma posição entre as dez primeiras. E sua alegria só não foi completa porque acabou se irritando quando lhe perguntaram se havia feito uma tatuagem na parte inferior das costas. "Você viu alguma tatuagem nas minhas costas?", perguntou irada Kournikova. "O que tenho são paths (espécie de emplastro) para ajudar a diminuir a dor nas costas." O próximo jogo de Kournikova, porém, já promete ser dos mais difíceis. Desafia a belga Justine Henin, uma das favoritas. Outra favorita, Venus Williams marcou 6/4 e 6/2 na russa Svetlana Kuznetsova, em apenas 56 minutos e deixou a quadra dizendo que fará de tudo para impedir que sua irmã Serena ganhe o quarta título seguido de um torneio do Grand Slam. "Sei que ela quer fazer o ´Serena Slam´ (jeito que a número 1 do tênis feminino encontrou para definir uma provável vitória consecutiva nos quatro mais importantes torneios do planeta, pois o chamado Grand Slam só é considerado quando os títulos vêm numa mesma temporada), mas eu vou dar tudo para também vencer na Austrália", disse Venus. "Agora se ela ganhar mais um título, só posso dizer parabéns." Bem-humorada, Venus ainda encontrou tempo para fazer publicidade de seu novo negócio. Disse que abriu um escritório de decoração de ambientes. "Se alguém telefonar para mim poderei realizar o sonho de ter uma casa das mais bem decoradas", disse Venus, enquanto Serena manteve o suspense se usaria na estréia o colar de US$ 500, que comprou recentemente em uma joelheria em Nova York.