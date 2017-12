Capriati é eliminada na Áustria A tenista norte-americana Alexandra Stevenson causou a grande surpresa das quartas-de-final do Torneio de Linz, na Áustria, ao arrasar a sua compatriota Jennifer Capriati com a vitória por 2 sets a 0 (duplo 6/1). Depois de ganhar da cabeça-de-chave número 1 da competição, Stevenson enfrentará na semifinal a eslovaca Daniela Hantuchova, que derrotou a israelense Anna Smashnova por 6/1, 4/6 e 6/4. A outra semifinal do Torneio de Linz, que distribui US$ 585 mil em prêmios, também já está definida. A belga Justine Henin derrotou nesta sexta-feira a italiana Silvia Farina Elia, por 7/6 (8/6) e 6/2, e é uma das classificadas. Ela irá jogar contra a norte-americana Chanda Rubin, que venceu a iugoslava Jelena Dokic por 7/5 e 6/2.