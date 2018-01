Capriati é líder pela primeira vez A tenista norte-americana Jennifer Capriatti assumiu nesta segunda-feira, oficialmente, a condição de número 1 do tenis mundial pela primeira vez na carreira. Com 4.867 pontos acumulados, Capriati superou a suiça Martina Hingis que, ao cair nas semifinais do Torneio de Filderstadt (ALE), encerrado neste final de semana, estacionou nos 4.842. Martin Hingis liderou a lista da WTA por 209 semanas, sendo 73 consecutivamente. Apesar de ter chegado apenas às quartas-de-final do torneio alemão, a norte-americana foi beneficiada por uma contusão de Hingis, nas semifinais. Como vencedora no ano passado, Martina teria de vencer o torneio para se garantir na frente. Lindsay Davenport, vencedora em Filderstadt, é a terceira colocada no ranking, com 4.498 pontos. Veja as 10 melhores do ranking e as posições das brasileiras. 1. Jennifer Capriati (EUA) 4.867 pontos 2. Martina Hingis (SUI) 4.842 3. Lindsay Davenport (EUA) 4.498 4. Venus Williams (EUA) 4.333 5. Kim Clijsters (BEL) 3.280 6. Amélie Mauresmo (FRA) 2.917 7. Justine Henin (BEL) 2.899 8. Monica Seles (EUA) 2.672 9. Serena Williams (EUA) 2.501 10. Jelena Dokic (IUG) 2.343 Brasileiras 206. Joana Cortez 131,5 319. Carla Tiene 57,5 323. Fernanda Maria. Alves 56,5 335. Vanessa Menga 51,25