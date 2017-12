Capriati e Mauresmo ganham em Roma A tenista norte-americana Jennifer Capriati conseguiu uma boa vitória na segunda rodada do Torneio de Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Cabeça-de-chave número 5, ela ganhou nesta quarta-feira da venezuelana Maria Vento-Kabchi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Outra favorita que venceu foi a francesa Amelie Mauresmo, cabeça-de-chave número 2. Ela derrotou a sua compatriota Nathalie Dechy também por 2 a 0, com 7/5 e 6/2. Mas teve favorita que foi surpreendida e acabou eliminada. Esse é o caso da russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número 3 do torneio, que perdeu para sua compatriota Elena Likhovtseva por 7/5, 1/6 e 6/3. Em outros jogos do dia, a russa Svetlana Kuznetsova ganhou da espanhola Marta Marrero por 6/0 e 6/4, a japonesa Ai Sugiyama venceu a francesa Mary Pierce por 6/2 e 6/4, a russa Vera Zvonareva derrotou a sua compatriota Dinara Safina por 1/6, 6/4 e 6/2 e a italiana Flavia Pennetta eliminou a russa Nadia Petrova por 1/6, 7/6 (7/4) e 6/4.