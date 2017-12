Capriati e Mauresmo nas semi do Masters A norte-americana Jennifer Capriati e a francesa Amelie Mauresmo serão as adversárias das belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne nas semifinais do Masters Feminino de Tênis, em Los Angeles. Capriati garantiu sua vaga, ao derrotar a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/4. Ela vai enfrentar Clijsters por uma vaga na final. Mauresmo foi beneficiada pela derrota da norte-americana Chanda Rubin diante da russa Elena Dementieva por 4/6, 7/5 e 6/1. A francesa terá pela frente Henin, a número 1 do mundo.