Capriati e Mauresmo vencem na estréia As tenistas Jennifer Capriati e Amelie Mauresmo começaram bem no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada. A norte-americana levou um susto, mas venceu a checa Denisa Chladkova por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 2-6, 6-1 e 6-2. Mauresmo, por sua vez, nã encontrou dificuldades para derrotar a norte-americana Marissa Irvin em dois sets: 6-4 e 6-2. A chave feminina do US Open teve ainda a vitória da francesa Tatiana Golovin sobre a alemã Anca Barna (6-2 e 6-4). A espanhola Magui Serna passou pela canadense Maureen Drake (6-2 e 6-4) e a japonesa Akiko Morigami (passou pela suíça Emmanuelle Gagliardi num duplo 6-2. A japonesa Ai Sugiyama bateu a norte-americana Teryn Ashley (7-5 e 6-2) e a colombiana Fabiola Zuluaga passou pela suíça Myriam Casanova (6-3 e 6-4).