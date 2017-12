Capriati e Petrova ganham em Berlim O Torneio de Berlim distribui US$ 1,3 milhão em prêmios e reúne 17 das 20 melhores tenistas do mundo. E algumas das favoritas já começaram bem a disputa, como é o caso da russa Nadia Petrova, cabeça-de-chave número 5, e a norte-americana Jennifer Capriati, a número 6. Nesta terça-feira, já pela segunda rodada do torneio, Petrova derrotou a alemã Anca Barna por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já Capriati conseguiu o mesmo placar sobre a também alemã Julia Schruff, mas com 6/3 e 6/1. Em outros jogos, ainda pela primeira rodada, destaque para a russa Elena Likhovtseva, que eliminou a francesa Mary Pierce por 6/7 (3/7), 7/5 e 7/6 (7/3). Demais resultados: a russa Maria Sharapova ganhou da sua compatriota Dinara Safina por 6/1, 1/6 e 6/3, a suíça Patty Schnyder venceu a eslovaca Daniela Hantuchova por duplo 6/2, a russa Vera Zvonareva superou a ucraniana Tatiana Parebiynis por 6/3 e 6/4, a norte-americana Meghann Shaughnessy derrotou a sérvia Jelena Dokic por 6/0 e 6/3 e a russa Svetlana Kuznetsova passou pela suíça Marie-Gaianeh Mikaelian por 6/3 e 6/1.