Capriati e Seles estão na semifinal As norte-americanas Jennifer Capriati, número 1 do mundo, e Monica Seles, número 5, garantiram vaga, nesta quarta-feira, nas semifinais do Masters Series de Miami. As duas vão se enfrentar por uma vaga na final. A outra semifinal também reunirá duas jogadoras dos Estados Unidos. Vão duelar as irmãs Venus e Serena Williams. Capriati massacrou a russa Tatiana Panova por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0. Seles teve mais dificuldade para derrotar a belga Kim Clijsters. Ele precisou de três sets: 4/6, 6/3 e 6/3.