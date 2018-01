Capriati e Serena avançam em Berlim A tenista norte-americana Jennifer Capriati, número dois do ranking mundial, se classificou nesta sexta-feira às semifinais do Torneio de Berlim ao derrotar a francesa Sandrine Testud por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-4. Na próxima fase ela vai enfrentar a belga Justine Henin, que passou pela francesa Nathalie Dechy por 6-0 e 6-4. Já a norte-americana Serena Williams não precisou nem jogar para garantir uma vaga nas semifinais da competição. Sua adversária, a francesa Amelie Mauresmo, desistiu do jogo por causa de uma lesão nas costas. Serena vai enfrentar a israelense Anna Smashnova.