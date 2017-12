Capriati e Serena avançam em Paris As tenistas norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams confirmaram o favoritismo e não tiveram dificuldades para avançar para as oitavas-de-final de Roland Garros, em Paris. Capriati precisou de apenas 51 minutos para derrotar a croata Mirjana Lucic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. A vitória de Serena foi mais tranqüila ainda: fez 6/1 e 6/2 na húngara Zsofia Gubascsi.