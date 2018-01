Capriati e Serena ganham em Berlim As tenistas norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams passaram nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Berlim, na Alemanha. Já a belga Kim Clijsters foi eliminada pela israelense Anna Smashova por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5. Nesta quarta-feira, Capriati derrotou a também norte-americana Meilen Tu por 6/4 e 6/3. E Serena ganhou da austríaca Barbara Schett por 6/3 e 6/2. A belga Justine Henin foi outra que venceu nessa rodada, ao marcar 2/6, 6/2 e 6/3 na alemã Martina Muller. Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, a iugoslava Jelena Dokic ganhou da francesa Mary Pierce por 1/6, 6/3 e 6/1, a francesa Amelie Mauresmo derrotou Cara Black (Zimbábue) por 6/4 e 6/0, a francesa Sandrine Testud eliminou a russa Anastasia Myskina por 6/4 e 7/5, a italiana Silvia Farina venceu a alemã Anca Barna por 6/3 e 7/5 e a espanhola Arantxa Sánchez passou pela sua compatriota Conchita Martinez por 6/1 e 6/3.