Capriati e Serena vencem em Londres A tenista norte-americana Jennifer Capriati garantiu hoje sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 4, Capriati venceu a russa Tatiana Panova por duplo 6/4.Na próxima fase, vai enfrentar a francesa Sandrine Testud. A cabeça-de-chave número 5, Serena Williams também se classificou para as oitavas, ao vencer hoje a suiça Emmanuelle Gagliardi com facilidade, por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 62.