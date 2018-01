Capriati e Serena vencem mais uma As tenistas norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams avançaram nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Berlim. Número 2 do ranking e cabeça-de-chave número 1, Capriatti passou com facilidade por Iroda Tulyaganova (Usbequistão) em dois sets: 6/2 e 6-0, em apenas 43 minutos. Williams, por sua vez, venceu a búlgara Magdalena Maleeva com dificuldade maior. As parciais foram de 7/6 (7-2) e 6/4. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Amelie Mauresmo (FRA) venceu Silvia Farina Elia (ITA): 6/3 e 6/3. Daniela Hantuchova (ESL) venceu Jelena Dokic (IUG): 6/2 e 6/3. Nathalie Dechy (FRA) venceu Arantxa Sanchez-Vicario (ESP): 7/6 (7-4) e 6/3. Anna Smashnova (ISR) venceu Cristina Torrens-Valero (ESP): 7/6 (7-0) e 6/0. Justine Henin (BEL) venceu Elena Likhovtseva (RUS): 5/7, 6/4 e 6/4.