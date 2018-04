Capriati elimina Serena em Nova York A norte-americana Jennifer Capriati garantiu vaga nas semifinais do US Open, nesta terça-feira à noite, ao derrotar a compatriota Serena Williams, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em 2h06 de jogo. A partida foi bastante disputada e registrou pelo menos três graves erros da arbitragem que prejudicaram Serena em games decisivos. Na chave masculina, o alemão Tommy Haas venceu o checo Tomas Berdych, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/1 e 7/5. Haas encara nas quartas-de-final o australiano Lleyton Hewitt. O sueco Joachim Johansson também segue na competição depois de passar pelo francês Michael Llodra em três sets: 6/2, 6/3 e 6/2. Johansson vai encarar nas quartas-de-final o vencedor entre o espanhol Tommy Robredo e o norte-americano Andy Roddick, que ainda jogam nesta terça-feira à noite.