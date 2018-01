Capriati está fora do Aberto da Austrália Uma contusão nas costas levou a tenista norte-americana Jennifer Capriati a desistir de participar do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2004, com início previsto para segunda-feira. Segundo a organização do torneio, Capriati - campeã na Austrália em 2001 e 2002 - sofreu a contusão em novembro. Ela não participou também do torneio em Hong Kong na semana passada.